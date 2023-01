Rheinfelden-Karaus. Ein Kaminbrand in einer Gaststätte an der Bundesstraße ist der Feuerwehr am Montag gegen 12.40 Uhr gemeldet worden, teilt die Polizei mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer über der Gaststätte liegenden Wohnung zu einem leichten Kaminbrand gekommen war.