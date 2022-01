Rheinfelden Keine Flickschustereien mehr

Kritisch bewertet wurde quer durch alle Fraktionen die Mehrkosten für den Rohbau des zentralen Feuerwehrgerätehauses, die mit 627 000 Euro beziffert wurden. Eberhardt erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die Kostensteigerungen bei Rohbauten im Landesdurchschnitt noch höher ausfielen. Als gesichert bezeichnete er die Zusage über die Kfw-Darlehen. Das Darlehen wäre allerdings „futsch“, so der Oberbürgermeister, hätte man entsprechende Beschlüsse nicht rechtzeitig gefasst. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass man bereits im Vorfeld zahlreiche Einsparmaßnahmen beschlossen habe, an denen auch die Vertreter der Feuerwehr beteiligt gewesen seien. Verschöbe man jetzt eine Auftragsvergabe – was keine Option sei –, würde man auch die Vertrauensbasis gegenüber der Feuerwehr verlieren. Im Übrigen dürfe man auch nicht an den technischen Notwendigkeiten sparen, resümierte der Oberbürgermeister.

Briefdienstleistungen

Einstimmig beschlossen wurde in der Sitzung des Gemeinderates die Briefdienstleistungen an die Deutsche Post InHaus Services GmbH zu vergeben. Die Deutsche Post InHaus Services GmbH hatte im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung als einzige Bieterin ein Angebot in Höhe von insgesamt 111 808 Euro abgegeben. Vertragsbeginn ist am 1. März.