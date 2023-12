Das Kulturamt Rheinfelden lädt in der Vorweihnachtszeit für Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr, zu einem besonderen Konzerterlebnis in die Christuskirche, Müßmattstraße 2, ein. Unter dem Titel „Strahlende Klänge“ werden Star-Trompeter Kevin Pabst und die drei Jungen Tenöre, Ilja Martin, Carlos Sanchez und Matthias Eger eine breite Auswahl an winterlichen Werken im Kirchenschiff zu Gehör bringen.