Rheinfelden Kinder purzeln fröhlich über Matten

Nachrichten-Ticker

21:55 Rechtsstreit um Tornados bei G8-Gipfel dreht weitere Runde

Leipzig - Der Streit um einen Tornado-Tiefflug über ein Protestcamp beim G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 geht in eine weitere Runde. Auf die Klagen zweier Camp-Teilnehmer hin stellte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig fest, dass der Tiefflug ein Einschnitt in deren Versammlungsfreiheit gewesen sei. Der Bundeswehr-Kampfjet sei in nur 114 Metern Höhe mit extremer Lärmentfaltung über das Camp hinweggeflogen, um Fotos zu machen. Das habe einschüchternd wirken müssen. Die Richter verwiesen den Fall zurück ans Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern.

21:12 Britisches Parlament soll über Brexit-Deal abstimmen

London - Das britische Parlament soll vor dem EU-Austritt über einen Brexit-Deal abstimmen dürfen. Das betonte ein Sprecher von Brexit-Minister David Davis in London. Großbritannien will sich Ende März 2019 von der Staatengemeinschaft trennen. Wenige Stunden zuvor hatte Davis sich noch sehr skeptisch im Parlament geäußert. Er berichtete, dass es erst "in der 59. Minute der elften Stunde" zu einer Einigung mit Brüssel kommen könnte. Dies wurde in Großbritannien als Hinweis interpretiert, dass eine Abstimmung vor dem EU-Austritt nicht mehr möglich sein könnte.

21:09 Köln, Wolfsburg und Stuttgart im DFB-Pokal weiter

Zum Fußall: Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Im ersten Spiel nach der überraschenden Trennung von Manager Jörg Schmadtke gewannen die Rheinländer bei Hertha BSC mit 3:1. Im Niedersachsen-Duell besiegte der VfL Wolfsburg Hannover 96 mit 1:0. Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern unterlag dem VfB Stuttgart mit 1:3, Drittligist VfL Osnabrück verlor gegen Nürnberg mit 2:3.

20:09 England und Spanien bestreiten Finale der U17-Weltmeisterschaft

Kolkata - U17-Europameister Spanien und der EM-Zweite England treffen auch im Endspiel der U17-Weltmeisterschaft in Indien aufeinander. Englands Nachwuchs-Fußballer setzten sich am Mittwoch im Halbfinale mit 3:1 gegen Brasilien durch, das zuvor in der Runde der besten Acht Deutschland besiegt schatte. Spanien gewann 3:1 gegen den letzten afrikanischen Vertreter Mali. Damit kommt es am Samstag in Kolkata zur Neuauflage des EM-Finals.

20:07 Staatsanwalt fordert Aufhebung der U-Haft für Steudtner

Istanbul - Nach mehr als drei Monaten Untersuchungshaft hat die türkische Staatsanwaltschaft überraschend die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner gefordert. Der Staatsanwalt in Istanbul sprach sich dafür aus, Steudtner, seinen schwedischen Kollegen Ali Gharavi und mehrere türkische Menschenrechtler unter Auflagen bis zu einem Urteil in dem Prozess wegen Terrorvorwürfen auf freien Fuß zu setzen. Das Gericht wollte nach einer Sitzungsunterbrechung über den Antrag der Staatsanwaltschaft und über mögliche Auflagen entscheiden.