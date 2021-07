Rheinfelden Kinderbetreuung wird kürzer und teurer

Rheinfelden. Die Eltern müssen in Rheinfelden für die Betreuung ihrer Kinder in den Kitas künftig tiefer in die Tasche greifen. Im dritten Anlauf hat der Sozialausschuss in der Sitzung am Montagabend eine weitgehend einvernehmliche Lösung als Beschlussempfehlung an den Gemeinderat gegeben. Der entscheidet am 22. Juli darüber.

Kostendeckungsgrad liegt einfach zu niedrig