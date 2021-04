Rheinfelden Kirchen setzen auf Mittelweg

„Mit Jesus auf dem Weg zur Auferstehung“

Wen es in dieser Zeit eher nach draußen zieht, der kann sich in Warmbach die Osterkrippe anschauen, die Szenen aus der Passionsgeschichte zeigt. Unter dem Motto: „Mit Jesus auf dem Weg zur Auferstehung“ ist in der Kirche in Karsau ein Meditationsweg entstanden, auf dem viele ganz persönliche österliche Inspirationen auf die Interessierten warten.

So auch in und an der Kirche St. Josef. Hier laden im Innern Plakate und besonders gestaltete Stationen zum Verweilen ein, neben dem Haupteingang wird eine Nische passend zum jeweiligen Feiertag gestaltet. Auch hier darf zugehört, mitgemacht und angeschaut werden. Den Gedanken von Ostern, zu neuem Leben aufzuerstehen, will die Aktion „Lucky Loser“ zwischen Ostern und Pfingsten wachhalten. Über eine Karte führt sie an verschiedene Hoffnungsorte in ganz Rheinfelden, an denen per QR-Code diese Orte von Neubeginn und Lebensfreude erzählen.

Alle Aktionen und weitere Informationen sind auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Rheinfelden zu finden.

„Die Zeit der Pandemie hat die Gremien der Kirchengemeinde immer vor die Frage gestellt, was ihnen als Christinnen und Christen in dieser Zeit besonders wichtig ist. Wenn Kirche Hoffnungsträgerin für die Menschen sein möchte – gerade auch in dieser Situation – dann muss sie Wege finden, mit den Menschen in Verbindung zu treten“, heißt es weiter.

Mit den unter strengen Hygienemaßnahmen gefeierten Gottesdiensten will die Kirchengemeinde daher auch versuchen, ihrem seelsorgerischen Auftrag gerecht zu werden und gerade unter der Einsamkeit und Isolierung leidenden Menschen „Nahrung für die Seele“ und einen Funken Gemeinschaft mitzugeben. Ostern sei als Fest zudem mit vielen Ritualen verbunden, auf die die Kirchengemeinde nicht leichtfertig verzichten möchte und daher auch neue Formate entwickle, gemeinsam oder alleine diese Rituale zu leben. „Viele Menschen, die sich in diesen Tagen sicherlich ein wenig einsamer fühlen als sonst, können auf ganz unterschiedlichen Kommunikationskanälen mit der Botschaft der Hoffnung in Kontakt kommen. Nach Karfreitag, an dem sie als Christinnen und Christen an den Tod Jesu denken, kommt Ostern, das Fest der Auferstehung. Diese Hoffnung trägt nicht nur durch die Karwoche, sondern auch durch die aktuelle Pandemiesituation.“ Anmeldung zu den Gottesdiensten über Ostern in der Kirchengemeinde Rheinfelden unter www.kath-rheinfelden.de oder telefonisch über 07623/72490.