Mit einem dreifachen „Narro am Rhy – mir sin debi“ und einem attraktiven Bühnenprogramm starteten gestern die Rheinfelder Narren beim Nierli-Essen im Bürgersaal in die „fünfte Jahreszeit.“ Den Auftakt machte die Latschari-Musik, welche die große Narrenschar, darunter auch Gäste aus der schweizerischen Nachbarschaft, musikalisch durch das Programm führte. Für erste Lacher sorgte der Auftritt der Rheinfelder Zunftleitung. Sie präsentierten sich in bunten Kostümen, die allesamt auf Rheinfelder Ereignisse und das 100-jährige Stadtjubiläum zurückzuführen waren. Dazu zählten nicht nur Geburtstagstorten, sondern auch Themen wie die vielen Baustellen, die Energiekrise und die Aufforderung zum Stromsparen. Im Versmaß skizzierte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der zuvor eigens ein Jubiläums-Häs übergezogen hatte, nicht nur das 100-jährige Stadtjubiläum in all seinen Facetten, sondern auch einen Supersommer. Eine brillante Büttenrede hielt Günter Lützelschwab von den Dinkelbergschratte. Stefan Kramberg von den Flyburg-Hexen bemühte indes als Debütant in der Bütt den „Corona-Wichtel“, den man schließlich zähmen konnte, während Putin mit nacktem Oberkörper am Energiehahn dreht. Ein Höhepunkt war der Auftritt von Helmut Augsten von der Höllhooge-Bruet. Er trat als Urschweizer auf, der in original Berner-Dütsch s’Gschichtli vom „Totemügerli“ zum Besten gab. Text/Foto: Heinz Vollmar