Rheinfelden: Kramer Dämmstoffe zieht in die Einhäge

Zum offiziellen Baubeginn stellten die Geschäftsführer Umfang und Aufgaben des mit fünf Millionen Euro veranschlagten Projekts vor. Am bisherigen Standort an der Güterstraße könne die Firma nicht mehr expandieren. Außerdem wolle ein benachbartes Handelsunternehmen die Fläche in seine Entwicklung einbeziehen. In der Einhäge errichtet das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Umkirch hat, nun einen Komplex, in dem elf Büroräume, eine Produktionshalle mit 700 Quadratmetern und eine Lagerhalle mit 800 Quadratmetern auf zwei Ebenen entstehen.

Die Firma Kramer produziert Dämmstoffe für Gebäude- und Industrieisolierungen mit speziellen Ansprüchen, zum Beispiel für chemische Anlagen und die Lebensmittelindustrie. Als Materialien werden dazu mineralische Grundstoffe und Kautschukverbindungen eingesetzt. Auch fertigt die Firma die dafür erforderlichen Ummantelungen aus Metall. Versorgt wurden damit unter anderem die beiden Brauereien Waldhaus und Rothaus. Langjährigster Kunde ist die Firma Roche Pharma.