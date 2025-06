Der Träger hatte sich im Vergabeverfahren aus Sicht der Stadtverwaltung als vermeintlich bestes Angebot durchgesetzt. Der Rheinfelder Gesamtelternbeirat (GEB) erhob jedoch schon in der Sitzung des Sozialausschusses schwerwiegende Vorwürfe gegenüber der SenseAbilityAcademy, die in Warmbach bereits eine Natur-Kita sowie in Nordschwaben einen Waldkindergarten betreibe. Der Sozialausschuss hatte den Antrag mit sechs Neinstimmen und drei Enthaltungen abgelehnt.