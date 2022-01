Rheinfelden Krumme Dinger mit TÜV-Plaketten

Wer sein Auto in eine Werkstatt gibt, um die fällige TÜV-Hauptuntersuchung (HU) vornehmen zu lassen, sollte darauf vertrauen dürfen, dass alles korrekt abläuft. Nicht so war es in einem Gewerbebetrieb für Gebrauchtwagen, Reifen und Service in Rheinfelden. Der frühere Werkstattbetreiber stand am Montag wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Diebstahls und Urkundenfälschung vor dem Schöffengericht in Lörrach.