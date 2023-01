Rheinfelden Kulturamt als Moderator und Mittler

Die konkreten Vorhaben aus den Bereichen Ausstellungen, Kabarett und Klassik-Konzerte beleuchtete der Leiter der Kulturamts, Dario Rago. Er skizzierte zunächst die Reihe der klassischen Konzerte. Am 25. Juni wird ein Klavierkonzert mit Werken von Domenico Scarlatti, Claude Debussy und Frédéric Chopin mit Thomas Weber am Klavier stattfinden. Konzertabende unter dem Titel „Rheinlegenden“ folgen am 16. Juli. Ein weiterer Höhepunkt soll das Konzert „Tango Sensations“ am 15. Oktober werden. Ein Neujahrskonzert gibt das KHG-Orchester am 14. Januar. Alle Konzerte finden ab 17 Uhr im Bürgersaal statt. Weitere Informationen gibt es auf der Seite www.rheinfelden.de/klassik.

Ausstellungen in Rathausgalerie und im Haus Salmegg

Die Ausstellungen laufen teilweise schon, darunter „Zwei Flusskraftwerke in Rheinfelden….“ in der Rathausgalerie oder „Panta Rhein – Kunst am Fluss“ im Haus Salmegg. Die Ausstellung „Passione“ mit dem Rheinfelder Glaskünstler Wilfried Markus ist vom 26. Februar bis 10. April im Haus Salmegg zu sehen.

Dazu kommen noch „Menschen machen Mitbestimmung“ vom 27. Februar bis 6. April in der Rathausgalerie, „125 Jahre Turnverein Rheinfelden“ vom 3. Juli bis 25. August und auch die „Quilt-Ausstellung – Traditionell und Modern“ vom 20. November bis 12. Februar 2024 in der Rathausgalerie.

Weitere Informationen dazu gibt es auf der Seite www.rheinfelden.de/ausstellungen.

Auch Kabarettisten werden wieder im Bürgersaal erwartet. Dort treten Heinz Gröning mit „Der perfekte Mann“ am 2. März, Alain Frei mit „All in“ am 14. April, Uli Boettcher mit „Ich bin viele“ am 6. Juli und Lisa Fitz mit „Dauerbrenner“ am 5. Oktober sowie zahlreiche weitere Künstler auf.

Geplant sind außerdem die Teilnahme an der „Nacht der Bibliotheken“ am 17. März, Veranstaltungen wie die Kindertheatertage vom 27. bis 30. März sowie eine „Italienische Nacht“ am 17. Juni.

Programm und Tickets findet man auf http://rheinfelden.reservix.de/events