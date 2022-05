Rheinfelden Ladendiebe geben Gummi

Rheinfelden. Eine bisher unbekannte Zeugin hat am Dienstag, gegen 16.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Nollinger Straße zwei Männer dabei beobachtet, wie sie unter anderem mehrere Flaschen hochprozentiger Alkoholika in einem Rucksack versteckten und diese an der Kasse nicht bezahlten. Die Zeugin teilte dies einem Angestellten mit, welcher die Verfolgung der zwei Männer aufnahm. Diese rannten in die Hebelstraße, wo sie in einen silbernen Ford stiegen und davonfuhren. An dem Auto sollen sich französische Kennzeichen befunden haben, heißt es im Polizeibericht.