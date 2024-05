Aufgrund ihrer Verdienste für den Verein ernannte Christian Hahn auf einstimmigen Vorstandsbeschluss Dietmar Baumann und Frank „Muck“ Hoffmann sowie posthum Thomas „Ommel“ Grabke zu Ehrenmitgliedern der Clique.

Wahlen: Ehrenpräsident Heinrich Honsel würdigte die sehr gute Arbeit des scheidenden Vorsitzenden, der den Verein in einer kurzen Amtszeit erfolgreich durch nicht einfache Zeiten geführt hatte. In den anschließenden Wahlen wurde Lars Salzmann in offener Abstimmung einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Salzmann, der den Maximalen seit 2008 angehört, übernahm darauf die Leitung der Versammlung.

In weiteren Wahlen wurden ebenfalls einstimmig Matthias Trefzger neuer Kassierer und Michael Vogel neuer Beisitzer. Die übrigen Vorstandsmitglieder – Max Spitznagel als Zweiter Vorsitzender, Günter May als Schriftführer, Manuel Maier, Andreas Brugger, Frank Hoffmann und Jan Salzmann – verblieben in ihren Positionen. Ihre Wahl steht erst im Folgejahr an. Matthias Jourdan wurde wieder als Musikalischer Leiter installiert. Die Passivmitglieder Olaf Hesse und Erich Haun übernahmen für eine weitere Amtsperiode die Aufgabe der Kassenprüfer.