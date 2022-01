Getreu ihrem Motto „Hilfe zum Helfen – unsere Unterstützung für die Region“ spendet die Pfalzergruppe ihren Erlös an zahlreiche Einrichtungen in der Region. Sehr zum Bedauern der Pfalzergruppe konnte der Flohmarkt in den Corona-Jahren 2020 und 2021 nicht in gewohntem Umfang stattfinden. Die allseits beliebte Kaffeestube konnte ebenfalls nicht betrieben werden. Die Corona-Bestimmungen mussten eingehalten werden. Durch die Einschränkungen ist der Erlös geringer ausgefallen, was sich natürlich auf die Spenden ausgewirkt habe, schreibt die Pfalzergruppe in einer Pressemitteilung..