Rheinfelden Lecker, bissfest und von hier

Mit Sorgfalt, Genuss und Leidenschaft stellt die gelernte Chemielaborantin, die hauptberuflich in einem großen Rheinfelder Industrieunternehmen arbeitet, die Teigwaren her. Die Kunst der Pasta-Herstellung hat Andrea Glass sich selbst angeeignet. „Durch learning by doing“, wie sie lachend sagt.

Ihre Nudeln sollen eine Hommage an die badische Küche sein. Die Hertenerin legt außerdem großen Wert auf Bio-Zutaten und verwendet Urgetreidesorten. Neben Hartweizen, Dinkel, Emmer (Zweikorn) und Kamut (eine alte Sorte des Sommerweizens) wird auch Hartweizengrieß zur Herstellung des Nudelteigs verwendet. Eier von artgerecht gehaltenen Hühnern sind selbstverständlich. Als Farben- und Geschmacksgeber kommen Rote Beete, Tomate, Curcuma, Curry, Kräuter, Zitrone, Basilikum, Chilli, Paprika, Löwenzahn, Brennnessel, Bärlauch und Steinpilze hinzu. Insgesamt hat Glass rund 20 verschiedene Nudeln und Spätzle – mit und ohne Ei – im Angebot.

Auf die „Nudel gekommen“ ist Andrea Glass aus Eigennutz: „Dieses Hobby hat mich angesprungen. Ich esse leidenschaftlich gerne Teigwaren, und dann habe ich mir eine kleine Nudelteigmaschine gekauft. Die Familie und Freunde waren begeistert, und so hab’ ich immer mehr Nudeln hergestellt“, erzählt Andrea Glass.

Inzwischen ist die Nudelwerkstatt – in Glass’ Haus an der Nägelestraße – mit einer Profi-Maschine ausgestattet. Die Produkte werden in einem speziellen Kellerraum achtsam luftgetrocknet und anschließend in spezielle Papiertüten verpackt. Darauf steht in großen Lettern: „Willsch Nudle?“