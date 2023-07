Rheinfelden Lecker, locker, laut und lustig

Trotz brütender Hitze ist ganz gut was los am Freitagnachmittag. Vor allem die Schattenplätze unter den Schirmen am Bierbrunnen sind begehrt. Dort sitzt auch Marktschreier-Chef Achim Borgscholze und unterhält sich mit Rheinfeldens Citymanager Marco Walter. „Rheinfelden ist immer so bemüht, etwas zu machen. Das finde ich Weltklasse. Das muss ich echt sagen“, sagt Borgscholze zu Walter, der dies sichtlich erfreut vernimmt. Ob die Hitze nicht das Geschäft verdirbt? „Ach was“, winkt Borgscholze ab. „Ihr hier seid diese Hitze ja gewöhnt. Im Ruhrgebiet beispielsweise wäre so jetzt kein Mensch auf der Straße.“ Sagt’s und blickt zufrieden über den Platz, auf dem man – egal, aus welcher Richtung – immer wieder einen Marktschrei hört.

„Das Gewerbe stirbt leider aus“, wird Borgscholze nachdenklich. „Wir sind mittlerweile der letzte Markt dieser Art in Deutschland.“ Aber solange es diesen noch gibt, so lange macht er auch in Rheinfelden Station. Jahr für Jahr.