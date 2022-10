Rheinfelden Leitfaden für den Fall des Falles

In dem Buch geht es um den Tod. Um den eigenen Tod. Ein Thema, an das nur ungern gedacht und worüber selten gesprochen wird. Der Gedanke ans Sterben ist kein schöner. Und doch betrifft und trifft es alle. Jeder wird irgendwann gehen. Das ist dann meist mit Trauer, manchmal auch Wut oder Unverständnis verbunden für diejenigen, die einen lieben Menschen verlieren.

Das Buch von Nadine Süss soll den Hinterbliebenen, Freunden und Bekannten, aber auch einem selber helfen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und ihm vielleicht einen Schritt voraus zu sein. Letzter Wille, Gestaltung der Trauerfeier: Mit dem Festhalten der eigenen Wünsche kann man es den Hinterbliebenen mit Sicherheit leichter machen.

Der plötzliche Tod zweier Schulkameraden in einem Alter, in dem man sich die wenigsten Gedanken über das eigene Sterben macht, oder auch das vorhersehbare Ableben der lieben Oma haben Süss bei der Entstehung ihres Erstwerkes geholfen. „Es muss dann so viel organisiert werden, und in solch einer emotional belastenden Situation soll man dann noch zum Eventmanager werden“, sagt die junge Frau. Auch hat sie sich die Frage gestellt, ob die Verstorbenen sich ihre Trauerfeier wirklich so vorgestellt hatten.

Nadine Süss’ Buch soll dazu einladen, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, am besten ohne Angst und vielleicht sogar mit einem kleinen Augenzwinkern. Mit dem achtsamen, aber humorvollen Text, Leichtigkeit, Sensibilität und viel Fingerspitzengefühl von Nadine Süss und farbigen Illustrationen von Sophia Stolz sowie viel Liebe zum Detail beschreibt das Leitfaden-Buch „Mein Tod und ihr“. Nadine Süss wurde zudem von Laura Kittel unterstützt. Das Buch, in dem auch Einlagetaschen sind, ist im Eigenverlag von Nadine Süss und bei der Buchhandlung Merkel in Rheinfelden erhältlich. Info: Vortrag „Mein Tod und ihr“, Dienstag, 8. November, 19 Uhr, im Gambrinus in Rheinfelden. Kontakt: hallo@meintodundihr.de.