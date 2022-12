Rheinfelden Liebeserklärung an die Schumanns

Rheinfelden. Das in Zürich beheimatete Stradivari-Quartett verfolgt stetig das Projekt „Klangwelle“. In verschiedenen Programmen fokussiert man sich auf jeweils einen einzelnen Komponisten. Nach einem Brahms-Schwerpunkt schreiben die Streicherinnen und Streicher um Maja Weber in dieser Konzertsaison ein weiteres Kapitel ihrer Liebeserklärung an die Kammermusik anhand des Komponistenehepaars Clara und Robert Schumann.

Es ist die bereits sechste Austragung der „Klangwelle“ und die Wellen schlagen nicht nur am Zürichsee, sondern auch am Rhein, wobei die neue Reihe „Klassik in Rheinfelden“ sich mit dem reinen Schumann-Abend noch vor zwei Veranstaltungen in Basel rühmen konnte.