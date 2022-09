Rheinfelden „Märkte“ beleben die Innenstadt

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt dankte allen Beteiligten insbesondere dafür, dass sie in diesen schwierigen Zeiten „wie eine Eins“ zusammenhalten und die Zukunft in den Fokus nehmen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland sei stark und auch Rheinfelden habe eine beachtliche Stärke. „Ich weiß, dass sich unsere Gewerbetreibenden zum Standort Rheinfelden bekennen. Unser Gewerbe ist gut aufgestellt“, so das Stadtoberhaupt. Sein Appell: „Zuversichtlich nach vorne schauen“.

Suche nach Fachkräften als großes Thema

Zwanzig Aussteller vom Dienstleistungsunternehmen über das Handwerk bis zur Krankenkasse aus Rheinfelden und den Ortsteilen machten die Leistungsschau zu einer spannenden Veranstaltung. Davon überzeugten sich auch die Sponsoren und Gäste bei einem Rundgang, darunter Wirtschaftsförderer Michael Meier. Firmeninhaber, Meister und Mitarbeiter standen gerne Rede und Antwort. Sich zu präsentieren und den Besuchern das Handwerk schmackhaft zu machen, standen im Fokus. Großes Thema auch hier: Die Suche nach Fachpersonal. „Wir sind in erster Linie mit dabei, um Azubis für ein tolles, vielseitiges Handwerk anzuwerben“, bekannte etwa Thomas Schneider, Inhaber des gleichnamigen Malerfachgeschäftes. Zwar habe er genügend Azubis, aber langfristig zu wenig Malergesellen, die dem Anspruch genügen.

Ein Betrieb, der sich regelmäßig präsentiert, ist die Zimmerei Kühn. „Ich bin heute da, um Qualitätspersonal zu gewinnen. Aufträge habe ich aktuell genug, aber was im nächsten Jahr ist, weiß keiner“, so Alois Kühn. Und Sandra Lützelschwab vom gleichnamigen Baum- und Gartenpflegebetrieb in Minseln machte deutlich: „Wir suchen Landschaftsgärtner, wir suchen Fachpersonal“.

Der Sonntag gehört Künstlern und Geschäften

Am Sonntag verwandelte sich der Kastanienpark in einen Künstlermarkt mit vielen schönen Dingen. Die Stilarten 15 heimischer Künstler waren ein echter Hingucker und optischer Mittelpunkt der Innenstadt.

Bei Spätsommerwetter nutzten gestern Nachmittag viele Besucher, auch von jenseits der Grenze, die Chance zum Sonntagsshopping. Händler, Gastronomen und Aussteller hatten gut zu tun.