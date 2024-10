Rheinfelden: „Märkte“ erleben Auftakt nach Maß

Offiziell eröffnet wurde das Innenstadt-Erlebnis am Freitagvormittag in der Sparkassenfiliale durch Frank Sattler im Namen des Gewerbevereins und im Beisein von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Vertretern der Wirtschaftsförderung und der Kommunalpolitik, Geschäftsleuten sowie dem Vorsitzenden des Gewerbevereins aus Rheinfelden/Schweiz, Fritz Gloor. Als Organisator und Veranstalter wurde Dieter Maier (SüMa Maier) begrüßt, der zu einem Rundgang durch das bunte Treiben in der Innenstadt einlud.

Erfreut zeigte sich Sattler vor allem darüber, dass der Einzelhandel in der Innenstadt am Sonntag die Geschäfte öffnet und neben dem Markt mit zur Belebung der Rheinfelder City beiträgt. So auch ein Künstler-Markt, der am Sonntag Künstler und Kunsthandwerker aus Rheinfelden und den Ortsteilen mit ihren Werken im Kastanienpark zusammenführt und mit einem vielseitigen Angebot an künstlerischen Besonderheiten und handgefertigten Unikaten aufwartet.