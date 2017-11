Rheinfelden Manches ist manchem noch zu diffus

Im Grunde sind die Mitglieder des Rheinfelder Hauptausschusses für Stadtteilbeiräte. Aber für einige besteht noch Klärungsbedarf.

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. Warmbach und die Kernstadt sollen diese neuen Gremien wie beantragt, mit dem kommenden Jahr erhalten, der „Ausschuss für Nollinger Angelegenheiten“ soll nach der Kommunalwahl im Jahre 2019 in ein solches umgewandelt werden (wir berichteten). Sie sollen gleichsam als Scharnier zwischen der Stadtteilbevölkerung und den eigentlichen Ratsgremien wirken.

Die Diskussion

Auch wenn die Verwaltung bereits „Richtlinien für die Bildung von Stadtteilbeiräten“ entwickelt hat, sahen einige Hauptausschüssler nicht genau geregelt, wer denn in diesen Beiräten Platz nehmen soll. Und Heiner Lohmann (Grüne) als auch Alfred Winkler (SPD) sahen sogar die Gefahr, hierfür überhaupt ausreichend viele Engagierte gewinnen zu können. Die Kandidatengewinnung sei doch schon bei der Aufstellung von Listen für die Kommunalwahl schwierig genug, so Winklers Vorbehalt. Und Paul Renz (CDU) sah als wichtig an, dass nicht nur Gemeinderäte einziehen, während Karin Reichert-Moser eine ganz klare Regelung forderte.

Eines dagegen war allen klar und wichtig: In den Beiräten sollen nur Einwohner – gleich ob Mandatsträger oder sachkundiger Bürger – des jeweiligen Stadtteils Einzug halten.

Die Nollinger Sicht

Sahen Teile des Hauptausschusses noch offene Fragen, so bedauert der „Nollinger Ausschuss“ die Umbenennung, wie sein Sprecher Rainer Vierbaum andeutete. Aber: „Die Mitglieder tragen den Beschluss mehrheitlich mit.“ Jedoch dürfe hierduch kein Nachteil für die Nollinger entstehen, forderte er und hoffte auf eine „fruchtbare Zusammenarbeit“ untereinander.

Die Marschroute

Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler erläuterte, die Stadträte sollten sich nach sachkundigen Bürgern umsehen, die dann durch den Gemeinderat ebenso wie die Städträte für das jeweilige Gremium entsendet werden. Und „sollte es dabei Probleme geben, dann werden wir das besprechen“, ga er als Marschroute aus. Zugleich betonte er, dass der Innenstadtbeirat kein Aus für den Bewohnerbeirat Oberrheinfelden sein müsse.