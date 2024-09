Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Warmbacher Straße zog sich am Donnerstag gegen 12.05 Uhr ein 39 Jahre alter Mann schwere Brandverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Spezialklinik geflogen (wir berichteten). Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, verstarb der Mann bereits am Donnerstag. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.