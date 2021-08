Rheinfelden - In der Nacht auf Mittwochgegen 3.30 Uhr trat ein unbekannter Mann mehrfach gegen ein in der Goethestraße, in Höhe des Friedhofs, geparktes Auto. Der Mann trat dabei den rechten Seitenspiegel ab und beschädigte den Lack. Anwohner beobachteten den Mann bei seinem Tun. In der gleichen Nacht wurde in diesem Bereich laut Polize ein weiteres Fahrzeug in gleicher Weise beschädigt.