Rheinfelden - Am Dienstag kurz vor 12 Uhr stieß die Polizei in der Fußgängerzone in Rheinfelden auf einen 27-jährigen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war mit seiner Festnahme nicht einverstanden, beleidigte die Polizisten und leistete Widerstand, so der Polizeibericht. Er wurde überwältigt und schlussendlich in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Verletzt wurde niemand.