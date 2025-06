Ein 30-jähriger Mann sei in der Nacht zum Freitag in der Karl-Fürstenberg-Straße in Rheinfelden im Bereich eines großen Lebensmittelgeschäfts, beraubt worden sein, berichtet die Polizei. Drei unbekannte Männer sollen sich dem 30-Jährigen von hinten genähert haben und einer der Männer habe diesem von hinten eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Im weiteren Verlauf wurde dem 30-Jährigen seine Geldbörse aus der Hosentasche gezogen. Die drei Unbekannten flüchteten. Mit einer Kopfplatzwunde wurde der 30-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet unter Tel. 07621/1760 um Hinweise.