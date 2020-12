Der 37-jährige Pädagoge stammt aus Inzlingen und lebt dort mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Nach seinem Studium an der Universität und der Pädagogischen Hochschule in Freiburg war er Lehrer in Kirchzarten, Elzach und in den letzten zwei Jahren in Wutöschingen an der Alemannenschule (Gemeinschaftsschule), wo er teilweise auch die Schulleitungsarbeit mitgestaltet hat. Seine Schwerpunktfächer sind Musik und Religion. Musik gehört auch zu Jegles Hobbys. So dirigiert er schon seit 15 Jahren Blasorchester. Außerdem betätigt er sich in seiner Freizeit gerne sportlich.