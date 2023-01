Rheinfelden Matthias Reiske neuer Ortsvorsteher

Bestätigt werden muss die Wahl jedoch noch vom Gemeinderat der Stadt Rheinfelden in der öffentlichen Sitzung am morgigen Donnerstag. In Herten geht man davon aus, dass das Rheinfelder Gremium Reiskes Amtsantritt befürworten wird. Einstimmig gewählt wurden in der Sitzung des Ortschaftsrates am Montag auch die beiden Stellvertreter des designierten Ortsvorstehers.