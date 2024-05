Entlang der L 139 wird nun parallel zur Fahrbahn, in Richtung Maulburg vollständig an der linken Seite, ein zweieinhalb Meter breiter Radweg errichtet. Beginnen wird er dort, wo die von der Adelhauser Höhe kommende Landesstraße mit der Kreisstraße aus Minseln zusammentrifft. Über eine Länge von 3,72 Kilometern führt der Radweg dann bis zum Ortseingang von Maulburg. Dort, etwa in Höhe des Friedhofs, müssen sich die Radfahrer dann wieder in den allgemeinen Verkehr einordnen.