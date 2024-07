Rheinfelden: Mehr als 800 Teilnehmer am Spielfest

Selbst die Wasserrutsche und das Wasserschild der Jugendfeuerwehr wurden gegen Mittag gerne von den Kindern zur Abkühlung genutzt. Auch wenn die Brötchen für die Grillwürste gegen Ende ausgingen: Dank großzügiger Kuchenspenden und einem Vorrat von über 70 Kilogramm Pommes frites musste niemand hungrig auf die Preisverleihung warten. Rund 100 Helfer des TVR, der Jugendfeuerwehr Herten sowie der Eichendorffschule sorgten personell für optimale Bedingungen. „Ich hatte wegen des Regens am Samstag schon Sorgen“, bekannte TVR-Vorsitzende Manuela Wenkel. „Nun ist alles super!“ Acht Kunstradfahrerinnen des RSV Herten zeigten in mehreren Aufführungen auf der Tartanbahn, wie beeindruckend sie ihre Spezialräder im Griff haben und ernteten den verdienten Zwischenapplaus. An 21 Stationen gab es die unterschiedlichsten Aufgaben zu bewältigen. Mit 18 Stempeln qualifizierten sich die Teilnehmer für die Verlosung des Hauptpreises, einen Familien-Eintritt in den Europapark.

Weniger die Leistung, sondern die Betätigung steht traditionell beim Spielfest im Fokus. Wenn beim Bogenschießen der Pfeil vor dem Ziel schon zu Boden fällt oder im Gras dahinter landet, gibt es ebenso den Stationsstempel, wie bei erfolglosen Schüssen auf die Torwand. Turnübungen, Sackhüpfen, Basketball, Schubkarrenrennen und Dosenwerfen sind weitere Klassiker der Veranstaltung. Einzig das Fahren von ferngesteuerten Mini-Motorboten musste ausfallen, da der MSV Klosterweiher nicht genug Helfer gefunden hatte.