Rheinfelden Mehr als zwei Jahre lang Baustelle

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. Dazu war mit Roland Heil von DB Netze ein Bahn-Experte in den Bau- und Umweltausschuss Rheinfelden gekommen, um in groben Zügen über das Millionenprojekt zu informieren. In Rheinfelden müssen dazu drei Haltepunkte neu gestaltet werden, sprich: Die Bahnsteige in den Bahnhöfen Stadt Rheinfelden, Beuggen und Herten müssen auf 150 Meter verlängert und auch um 17 Zentimeter erhöht werden, um so ein barrierefreies Einsteigen zu ermöglichen. Neu hinzu kommt der Haltepunkt Warmbach, westlich des heutigen Übergangs an der Hertener Straße gelegen.