Ein Autobesitzer hat laut Polizeibericht am Donnerstag, gegen 6.15 Uhr, bemerkt, dass an seinem Pkw, der in der Straße „Am Ölberg“ in Rheinfelden abgestellt war, eine Scheibe eingeschlagen wurde und Münzgeld fehlte. Die Polizei stellte fest, dass es zu mindestens vier weiteren Vorfällen in Rheinfelden kam, bei denen jeweils die Autoscheiben eingeschlagen und unter anderem auch darin befindliche EC-Karten sowie Münzgeld entwendet wurden. Es wird von einem Tatzusammenhang, beziehungsweise von einer Serienstraftat ausgegangen. Die Sach- und Diebstahlschäden seien nicht unerheblich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, sie bittet mögliche weitere Geschädigte aus dem Raum Rheinfelden mit Ortsteilen und Schwörstadt darum, sich dringend beim Polizeirevier in Rheinfelden zu melden, Tel. 07623/740 40.