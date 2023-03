Musiker und Freunde

Die Musiker Oliver Fabro, Eberhard Jäckle und Urban Huber-Wölfle kamen auf der kleinen Meisler Bühne hervorragend rüber. Da saß man dicht an dicht in gemütlichem Ambiente, ein Glas Wein in der Hand, ein Stück Speckgugelhupf daneben und ließ sich von den drei Musikern in ihre Welt zwischen Markgräflerland und Schwarzwald entführen.

Lieder, vorwiegend vom neuen Album, Eigenkompositionen mit Texten, die das Leben schreibt, inspiriert von persönlichen Erfahrungen, von aktuellen Geschehnissen, waren da zu hören.