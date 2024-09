Rheinfelden-Minseln: Ein Denkmal zu Ehren der Kriegsteilnehmer

Die Kaffeestube im Rathaus ist von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Unterstützt wird Eveline Klein von einem zuverlässigen Helferteam. Die Organisation der Kaffeestube liegt in den Händen von Astrid Hanschke. Gritli Hundorf hat passend zum Thema die Schaufenstergestaltung übernommen.

Ergiebige Recherchen

Im Vorfeld hat Eveline Klein, Historikerin und Minselns Ortsvorsteherin, mit unserer Zeitung gesprochen: „Ich bin erstaunt, wie viele Informationen ich zum Kriegerdenkmal gefunden habe.“ In dem Vortrag werde klargestellt, dass das Kriegerdenkmal in Minseln nicht den Gefallenen, sondern den Kriegsteilnehmern gewidmet ist. 17 Namen sind auf dem Denkmal aufgeführt. Drei Männer, so Klein, waren verwundet, bei dem Namen Gustav Bernbach ist ein Kreuz, er wurde als Vermisster aufgeführt. Er war der Sohn des damaligen Bürgermeisters Friedrich Bernbach, der im Jahr 1878 verstorben ist. Aufgrund seines Todes erschien in der Zeitung ein Aufruf, dass sich der vermisste, erbberechtigte Sohn Gustav Bernbach melden solle. Er meldete sich nicht, erst dann wurde er für tot erklärt. Das Kriegerdenkmal wurde im Jahre 1897 inmitten des Orts aufgestellt, wie es für das ausgehende 19. Jahrhundert typisch war. Es war ein Denkmal zu Ehren der Kriegsteilnehmer. Die Denkmäler für die im Krieg Gefallenen, so die Historikerin, sind hauptsächlich auf den Friedhöfen platziert, was zur Trauer passe.