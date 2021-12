Rheinfelden Minseln im Wandel der Jahrzehnte

Nicht nur Minseln stand damals vor gewaltigen Aufgaben, die für eine kleine, finanzschwache Gemeinde kaum zu lösen waren. Über Jahrhunderte hinweg war das Dorf Minseln landwirtschaftlich dominiert gewesen und entwickelte sich nun zunehmend zu einer Wohngemeinde. „Man wohnte in Minseln, arbeitete aber vor allem auswärts, etwa in den großen Industriebetrieben in Rheinfelden oder in der nahen Schweiz. Mit bedeutenden Einnahmen, etwa Gewerbesteuer, konnte die Gemeindekasse nicht rechnen. Anderseits waren große Investitionen in die Infrastruktur und die Entwicklung des Ortes dringend nötig“, beschreibt es Eveline Klein, die an der Spitze des SPD-Ortsvereins steht, in ihrem Vorspann.