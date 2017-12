Rheinfelden „Mister Wohnbau“ zieht sich zurück

Bei der Städtischen Wohnbau Rheinfelden ging eine Ära zu Ende: Gestern wurde Dieter Burger nach 18 Jahren als Geschäftsführer in den Ruhestand verabschiedet.

Rheinfelden. In seiner Laudatio hielt Aufsichtsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt fest, der gebürtige Freiburger habe schon früh erkennen lassen: „Der Mann will etwas“. Er war vor knapp 40 Jahren als persönlicher Referent des damaligen Oberbürgermeisters Herbert King an den Hochrhein gekommen. in den Jahren 1984 bis 1999 war er dann Leiter des Ordnungsamtes, bevor er mit der Jahrtausendwende die Geschäftsführung der „Städtischen“ übernahm, skizzierte das Stadtoberhaupt den beruflichen Werdegang des Scheidenden.

In welchem Maße Burger die Stadt mitgestaltet hat, lässt sich an den Wirtschaftsdaten der Wohnbau erkennen: Die Bilanzsumme wurde unter seiner Führung um 75 Prozent gesteigert, der Bestand der Wohneinheiten wuchs von 1615 auf 1812. Das vielleicht prägendste Ergebnis von Burgers Tätigkeit sind nicht nur die Hochhäuser an der Goethestraße, das Jugendhaus oder der Senioren-Wohnpark an der Karl-Fürstenberg-Straße, sondern vor allem der Umbau der denkmalgeschützten KWR-Villa an der alten Rheinbrücke zum neuen Geschäftssitz der Wohnbau.

Dieses Werk beurteilte Eberhardt mit den Worten: „Dieses Gebäude trägt ihre Handschrift und zeugt von Ihrer Arbeitsqualität und ist gleichzeitig Beweis für die von Ihnen gestellten Anforderungen in puncto Qualität.“

Dabei hatte Burger aber nicht nur die Wohnungswirtschaft im Auge, sondern auch das Soziale, wie aus den Worten von Rolf Steinegger, Vorsitzender des Caritasverbandes Hochrhein, hervorging. Er erinnerte sich an viele „Kaffeegespräche“, bei denen das „Wohnen im Alter“ thematisiert wurde. So konnte auch die Caritas-Tagespflege eingerichtet werden, wobei man einen Kniff brauchte, um an die Fördermittel des Landes zu kommen: die „sich konstruktiv ergebenden Nebenflächen“, die durch ein Satteldach entstanden und so die geforderten Quadratmeter schufen.

Der Verabschiedete hat sich aber auch in den Verbänden, teils auch kritisch, der Wohnungswirtschaft eingebracht, wie sich Peter Bresinski, Vorsitzender der baden-württembergischen Wohnungs- und Immobilienunternehmer sowie der Vereinigung der Kommunalen Wohnungsunternehmer, erinnerte. Das bestätigten auch Andreas Seiter, Baugenossenschaftsvorsitzender Lörrach, sowie weitere Kollegen aus der Branche in ihren Grußworten. Dabei habe Burger seine Mannschaft „manchmal bis an die Grenzen gefordert, dafür aber die Arbeit interessant gestaltet“, wie Birte Nalepa, Burgers Assistentin, für die gesamte auf der Bühne des Schulcampus versammelte Wohnbau-Mannschaft festhielt.

Und genau an diese Mitarbeiter wandte sich der Ex-Chef besonders in seinen Dankesworten: „Es ist das Team gewesen, einer allein kann das gar nicht schaffen“, lobte er und fügte hinzu: „Was die Wohnbau erreicht hat, ist unsere gemeinsame Leistung gewesen.“