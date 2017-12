Rheinfelden Mit blauem Auge davon gekommen

Das Lörracher Schöffengericht hat einen 41-Jährigen Mann wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Es handelte sich aufgrund von starker Alkoholisierung um einen äußerst schwierigen Fall.

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. Halbwegs mit einem blauen Auge davongekommen ist ein Angeklagter, der wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Lörrach stand (wir berichteten). Zwei Jahre Freiheitsstrafe zur Bewährung lautete am Ende der Gerichtsverhandlung, die wegen der Minderjährigkeit der 15-jährigen Geschädigten weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, das Urteil des Schöffengerichts unter Vorsitz von Richter Martin Graf.

Dem 41-jährigen Mann aus Polen wurde zugute gehalten, dass er bislang nicht vorbestraft war und zum Tatzeitpunkt mit mehr als drei Promille erheblich alkoholisiert und damit nur bedingt steuerungsfähig war. Strafmildernd wirkte zudem, dass der Angeklagte seit dem Vorfall in U-Haft saß.

Die Tat hatte sich in der Nacht des 18. Juni dieses Jahres am Schwarzen Weg in Rheinfelden zugetragen. Die 15-Jährige hatte damals aufgrund familiärer und psychischer Probleme eine halbe Flasche Wodka in Form von Sturztrinken zu sich genommen. Als ihr Hund in den nahen Bach gelaufen war, stürzte sie ebenfalls ins Wasser. Da kam der Angeklagte vorbei, half ihr auf eine Bank. In der Folge gab es eine Unterhaltung, danach auch sexuelle Handlungen.

Passant alarmiert die Polizei

Ein zufällig vorbeikommender Zeuge alarmierte die Polizei und Rettungskräfte. Während der Angeklagte bei der Vernehmung angab, der Sex sei einvernehmlich erfolgt, und behauptete, die Frau habe ihm gesagt, dass sie 23 Jahre alt sei, konnte sich die Geschädigte an nichts mehr erinnern. Sie hatte zum Zeitpunkt der Tat etwa 2,1 Promille Alkohol intus. Auch der Angeklagt war mit festgestellten 3,01 Promille stark alkoholisiert.

Ein Gutachter bescheinigte ihm aber, Alkohol gewöhnt zu sein, was auch der Zuruf in Richtung des Zeugen „Nichts passiert, geh weiter“ unterstreiche, womit der Mann noch die Fähigkeit besessen habe, sein Unrecht einzusehen. Ebenso habe er erkennen müssen, dass das Opfer nicht mehr in der Lage war, ein Zugeständnis für sexuelle Handlungen zu geben, zumal es auch zweimal von der Bank gefallen war.

Ein äußerst schwieriger Fall

Zweifelsfrei konnte dies auch ein dritter Sachverständiger, ein Oberarzt und Professor am Rechtsmedizinischen Institut in Freiburg, nicht klären, der vom Gericht an dem eigens anberaumten dritten Verhandlungstag gehört wurde.

Ob das Mädchen tatsächlich zu einer Willensbildung nicht mehr in der Lage war, sei nur schwer nachzuweisen, sagte der Gutachter.

Insgesamt sprach daher Richter Martin Graf von einem äußerst schwierigen Fall, in dem das Gericht den Angeklagten aber letztlich für schuldig hielt. Einen Seitenhieb gestattete er sich aber auf den Gesetzgeber und dessen neue Formulierung des Paragrafen 177 des Strafgesetzbuchs und sprach hier von einem kaum nachvollziehbaren Konstrukt. „Wie soll ein Täter sich einer Zustimmung versichern, wenn die Willensbildung stark beeinträchtigt ist?“, fragte er.