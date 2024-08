Ein 56-jähriger Motorradfahrer kam am Montag gegen 14.05 Uhr von der Kreisstraße 6333 ab. Dabei verletzte er sich schwer. Er befuhr als Erster einer Motorradgruppe die Kreisstraße von Lörrach kommend in Richtung Rheinfelden. In einer Rechtskurve, kurz vor Ottwangen, stürzte er mit seinem Motorrad und rutschte in einen Acker. Laut Polizei wurde er mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.