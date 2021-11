Rheinfelden Mit Schwung in die Zukunft

Aus der Arbeit des Gemeinderates berichtete die Vorsitzende von der Bewältigung der schwierigen Haushaltslage, was nicht einfach gewesen sei. Froh sei sie aber besonders darüber, dass auf Antrag der SPD Kürzungen im Sozialbereich vermieden werden konnten. Gescheitert sei man hingegen mit einem Antrag für eine Pferdesteuer. Zu den weiteren Themen zählte sie den Ausbau des Nahwärmenetzes, die Verkehrs- und Umweltpolitik, den Waldkindergarten in Nordschwaben sowie den ursprünglich geplanten interkulturellen Kindergarten.

Kritisch bewertete sie vor allem die Baupolitik der Stadt. Diese sollte sich an langfristigen Planungen orientieren, anstatt nur auf Abruf zu reagieren.

Ausblick

Mehr thematische Arbeit versprach die SPD-Vorsitzende für die kommenden Jahre, so auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen in drei Jahren. Mitdenken müsse man darüber hinaus in Bezug auf den Klimawandel, die Wohnungspolitik sowie den Fachkräftemangel. Gleichzeitig will sich der Ortsverein für gerechtere Bildungschancen, eine bessere Ausstattung der Schulen sowie für mehr Unterstützung der Familien in Bezug auf die Bildung deren Kinder einsetzen. Die Einhaltung des sozialen Friedens durch mehr gegenseitigen Respekt steht außerdem ganz oben auf der Agenda.

Grußworte richtete der neu gewählte SPD-Kreisvorsitzende Sven Widlarz an den Ortsverein. Er sagte, dass die SPD vor allem Stimme für „die Abgehängten“ der Gesellschaft sein müsse.

Für die Jusos richtete der Kreisvorsitzende Marius Kipfmüller Grußworte an die Genossen und gab seiner Freude Ausdruck, dass vor allem das Engagement der Rheinfelder SPD in den sozialen Medien so erfolgreich verlaufen würde. Gleichzeitig versprach er eine groß angelegte Mitgliederwerbeaktion der Kreis-Jusos.

Einstimmig angenommen wurde eine Änderung der Statuten des SPD-Ortsvereins wonach künftig neben dem Vorsitzenden zwei Stellvertreter gewählt werden können. So auch ein Kassierer und bis zu acht Beisitzer. Auf die Wahl eines Schriftführers wird hingegen künftig verzichtet.

Wahlen

Vorsitzende: Karin Paulsen-Zenke, Stellvertretender Vorsitzender: Micha Jost und Stanley Sutherland, Kassierer: Daniele Cipriano, Beisitzer: Elke Streit, Kevin Baumgartner, Thomas Dirschnabel, Sascha Idler, Süleyman Emre und Harald Höhn. Kassenprüfer: Frank Roloff und Thomas Kieper. Kreisdelegierte: Kevin Baumgartner, Daniele Cipriano, Sascha Idler, Micha Jost, Karin Paulsen-Zenke und Elke Streit. Ersatz: Süleyman Emre.

Ehrungen

Für ihre 40-jährige Treue wurde Steffi Peitz geehrt.

Weitere Informationen: Mitglieder 59, Kontakt: SPD Rheinfelden, Adolf-Glattacker-Straße 8, 79618 Rheinfelden