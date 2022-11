Rheinfelden Mitfahren und mitsingen

„Man hat uns ganz unverblümt gesagt, wenn wir nicht mehr kommen und beim Weihnachtsmarkt mitmachen können, dann droht die Gefahr, dass sich die ganze Sache auflöst“, weiß Jessica Eltz. Sie freut sich auf die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Fécamp und vor allem auf die Menschen, auf die freundschaftlichen Begegnungen und auch darauf, dass sicher alle wieder zusammen singen werden: „Ich singe wahnsinnig gern und dieses Jahr planen wir, einige Shantys vorzutragen beziehungsweise zusammen zu singen“. Der Europäische Weihnachtsmarkt findet von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember, in der Gemeindehalle (Salle de l’Union) in Fécamp statt. Der Rheinfelder Freundeskreis reist am 1. Dezember an und kommt am Dienstag, 6. Dezember, wieder zurück.

Weitere Informationen: Kontakt für Interessenten: jessica.eltz@gmx.de