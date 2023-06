Fünf Stempel sammeln

„Unser Ziel ist dieses Jahr, den tollen Erfolg aus 2022 noch zu steigern“, zeigt sich die städtische Klimaschutzmanagerin Tabea Lerch hochmotiviert und hofft wieder auf viele begeisterte Mitstreiter.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird Rheinfelden auch dieses Mal wieder zeitgleich mit weiteren Kommunen im Landkreis Lörrach radeln und sich daher auch erneut an der vom Landkreis initiierten Stempelaktion beteiligen. Dabei können während des Stadtradeln-Zeitraums Stempel in den Teilnehmer-Kommunen im Landkreis Lörrach gesammelt werden. Wer mehr als fünf Stempel beisammenhat, kann an der Verlosung des Landkreises teilnehmen und tolle Preise gewinnen. Die offiziellen Stempelkarten dafür liegen an der Infotheke im Rathaus, im Bürgerbüro und in der Stadtbibliothek aus. Der Platz des Rheinfelder Stempels wird noch bekannt gegeben.