Rheinfelden Mitmachen ist stark erwünscht

Die Gemeinderäte aus der Rheinfelder Kernstadt sind auf der Suche nach sachkundigen Bürgern. Sie sollen im neuen Stadtteilbeirat mitarbeiten.

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. Die Gruppe um Gustav Fischer skizzierte gestern im Pressegespräch, wie es weiter gehen soll. Bekanntlich sollen die Beiräte für die Innenstadt und Warmbach zu Beginn des kommenden Jahres installiert werden. Dabei sollen in dem Gremium jeweils die Gewählten aus dem Stadtteil und eben die „Sachkundigen“ sich um die Belange der Stadtteile kümmern und sie auch gegenüber der Verwaltung und dem Gemeinderat vertreten. Es ist ein „niederschwelliges“ Angebot, das der einzelne vielleicht eher annimmt als den Rat selber. Der aber bleibt die Entscheidungsinstanz.

Dabei will man regelmäßige Treffen einrichten wie in Warmbach, womit Stadträtin Inge Thoma schon sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Doch zunächst sucht man noch Mitstreiter, wobei sowohl Hannelore Nuss, Elke Streich und auch Elif Ünal berichteten, dass sie schon erste Kandidaten interessieren konnten. Da das neue Gremium für die Kernstadt insgesamt acht Mitglieder und genauso viele Stellvertreter haben soll, die Innenstadt aber nur sieben Stadträte hat, braucht es also neun „sachkundige Bürger“. Dahinter verbergen sich alle „die sich für die Themen der Kernstadt interessiert und sich dafür auch einsetzen wollen“, erklärt Stadtrat Dieter Meier. Und Gustav Fischer ergänzt, die Interessierten könnten sich – möglichst schnell – bei den Räten melden.

Gustav Fischer, Hebelstraße 28, Tel. 07623/3149, E-Mail: Gustav1.Fischer@gmail.com,

Ellen Haubrichs, Normandieweg 21, Tel. 07623/750899, E-Mail: ellen@haubrichs-online.de,

Wilfried Markus, Eichamt­straße 8, Tel. 07623/3611, E-Mail: wilfried.markus@freenet.de

Dieter Meier, Wiesenstraße 14, Tel. 07623/3098500, E-Mail: dwmeier@online.de,

Hannelore Nuss, Vogesen­straße 17, Tel. 07623/3500, E-Mail: hannelore.nuss@t-online.de,

Elke Streich, Wiesenstraße 80, Tel. 07623/19270, E-Mail: elkestreit1@aol.com

Elif Ünal, Werderstraße 25, Tel. 0175 / 4631563, E-Mail: elif.korkmaz@gmx.de.