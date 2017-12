Rheinfelden Moderner und zudem überdacht

Eigentlich hätten Oberflächenabdichtung der Deponie und auch die Modernisierung des Recyclinghofs in Herten in diesen Tagen bereits abgeschlossen sein sollen. Unerwartete Abfallablagerungen am Rand der Deponie führten aber zu einem vorübergehenden Baustopp und zu einer monatelangen Verzögerung.

Von Gerd Lustig

Rheinfelden-Herten. Jetzt aber gibt die Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach Entwarnung: Nachdem die Abfälle inzwischen entsorgt sind, wurden die Arbeiten zuletzt wieder aufgenommen. Derzeit gibt es eine Weihnachtspause. Doch nach den Feiertagen soll es mit Nachdruck weitergehen. Geplant ist, dass der neue, benutzerfreundliche und dann modernste Recyclinghof im Landkreis gegen Ende des ersten Quartals 2018 wieder öffnet und in Betrieb geht. „Einen konkreten Eröffnungstermin gibt es aber noch nicht“, so Pressesprecher Jens Künster.

Seit März dieses Jahres hatten am Recyclinghof Herten umfassende Umbaumaßnahmen stattgefunden. Der geplante Neubau des Recyclinghofs auf der ehemaligen Deponie Herten umfasste mit der Oberflächenabdichtung des Geländes und mit einer kundenorientierten Umgestaltung dabei zwei aufwendige Bauvorhaben gleichzeitig. Die ehemalige Hausmülldeponie wurde zur langfristigen Sicherung mit einer Oberflächenabdichtung versehen. Diese verhindert das Einsickern von Regenwasser in die Altdeponie und damit auch den Austritt von Sickerwasser aus der Deponie.

Der Recyclinghof selbst wird grundlegend neu gestaltet und im Landkreis der erste mit einer weitgehenden Überdachung sein. Außerdem erfolgen die Anlieferungen auf einer erhöhten Fläche, so dass ein Teil der Abfälle von oben in die Container gegeben werden kann. Auch die Verkehrsführung auf dem Gelände wird durch eine verlängerte Zufahrt optimiert. Dies sorgt künftig auch bei Stoßzeiten für einen ausreichenden Rückstaubereich. In der Vergangenheit hatte es vor allem an Samstagen immer wieder zu Verkehrsproblemen auf der nahen und vorbeiführenden B 34 geführt Die Gesamtkosten belaufen sich auf gut zwei Millionen Euro.

Um den Bürgern Alternativen anzubieten, wurden die Öffnungszeiten des Recyclinghofes in der Werderstraße in Rheinfelden deutlich erweitert. Für die Abgabe von Grünabfällen wurde die Kompostanlage in Minseln empfohlen sowie zudem die Grünabfallsammelstellen in Inzlingen und Herten, deren Annahmezeiten ebenfalls erweitert wurden.

Nach Abschluss der Abdichtungsmaßnahmen der Deponie folgen im neuen Jahr der Bau der Zufahrtsrampen und der Überdachung, die – ebenso wie die Deponie selbst – mit Solarzellen ausgestattet werden soll. Zudem stehen noch Asphaltierungs- und Elektroarbeiten an. Schließlich soll auch ein Bürogebäude entstehen.