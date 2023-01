Rheinfelden Ein Motorrad der Marke KTM, 390 Duke, ist am Samstag aus einer Tiefgarage gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10 und 13 Uhr in einer Tiefgarage an der Barrystraße. Das Motorrad war in den Farben schwarz, weiß und orange lackiert und mit einem Lenkradschlosses gesichert. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 7000 Euro. Das