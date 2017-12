Rheinfelden Museum wird leer

Rheinfelden. Nach der Sommerpause schloss das Stadtmuseum im Obergeschoss des Haus Salmegg nach fast 20 Jahren seine Tore. In Zukunft soll es als „Schauraum Stadtgeschichte“ im Stadtzentrum in unmittelbarer Nähe der Tourist-Info mit einem neuen Konzept „wieder eröffnen“.

Die vorbereitenden Arbeiten laufen dabei im Hintergrund auf Hochtouren. Vor der Neueröffnung müssen allerdings erst einmal die alten Räume leer geräumt, die Gegenstände inventarisiert und der Umzug ins Depot organisiert werden. Eine nicht immer ganz leichte Aufgabe, zumal sich hinter jeder Schranktür und in jeder Schublade immer wieder neue Schätze verstecken. Seit Oktober widmen sich Elisabeth Veith und Petra Böttcher unter der Regie des Kulturamtsleiters Claudius Beck dieser „Sisyphusarbeit“. Jeder Gegenstand – und ist er noch zu klein – wird von den beiden Frauen in einer Datenbank erfasst und fotografiert. Ganz zum Schluss wird alles in säurefreies Papier verpackt und in das Depot in der Karl-Fürstenberg-Straße umgezogen.

„Den einen oder anderen Gegenstand wird man sicherlich auch wieder im neuen Schauraum bewundern können“, versichert Bürgermeisterin Diana Stöcker. Ihr ist es wichtig, dass die Inventarisierungsarbeiten, auch wenn sie umfangreicher sind als anfangs gedacht, jetzt gewissenhaft zu Ende geführt werden. „Gerade im Hinblick auf unser 100-jähriges Stadtjubiläum 2022 ist es wichtig zu wissen, welche Zeitzeugen wir in unserem Fundus haben“, so Stöcker. Sie ist deshalb sehr froh, mit Elisabeth Veith und Petra Böttcher zwei „Archivarinnen“ gefunden zu haben, die mit viel Liebe und Engagement bei der Sache sind.