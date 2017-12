Rheinfelden Musiker tanzen um die Welt

Rheinfelden-Adelhausen (pem). Spannend, vielseitig und mit dem neuem Dirigenten – das Jahreskonzert des Musikvereins Adelhausen war sehr spannend und eindrücklich. Gerald Blüss, der seit Mitte dieses Jahres den Taktstock bei den Adelhausenern schwingt, hat seine Premiere in der voll besetzten Dinkelberghalle bestens bestanden. Am Schluss attestierte der Dirigent seinem Orchester: „Ich fühle mich in Adelhausen sehr wohl“.

Die Musiker boten zum Motto „Wasserwelten“ ein sehr fesselndes Repertoire, sie glitten mühelos durch die Weltmeere. Der Nachwuchs bevorzugte hingegen festen Boden unter den Füßen, sie landeten mit dem Thema „Just Dance“ einen sehr schönen Erfolg. Das Jahreskonzert kam grandios an beim Publikum, was am Applaus und den Bravo-Rufen zu vernehmen war, und ohne Zugaben durften beide Orchester nicht von der Bühne. Das Jugendorchester eröffnete den Konzertabend mit vielversprechenden Darbietungen.

Petra Räuber führt die jungen Talente mit großer Disziplin. Stolze 32 Kinder und Teenager zählt die homogene Truppe, die von „Bolero Nocturno“ bis zu dem Kubanischen Rhythmusspektakel „Mambo No5“ musikalisch um die Welt tanzte. Dabei gab es von vier ganz jungen Nachwuchsprofis Unterstützung, sie spielten Flöte und eroberten die Herzen der Zuhörer im Nu.

Vorsitzender Björn Kuder verdeutlichte bei der Begrüßung, dass der neue Dirigent des Aktivorchesters den Verein gefordert hat. „Er lebt die Musik und gibt das an uns auch weiter“. Die hervorragende Musiktruppe mit Gerald Blüss servierte eine Auswahl bunt gemischter „Wasser-Musik“ – nicht nur das versunkene Atlantis lies grüßen, Musiker und Publikum begegneten Piraten, Tauchern, Eroberern, Sklaven und Flüchtlingen, die auf oder im Wasser unterwegs waren und immer noch sind. Es war auch ein ergreifendes Musikprogramm, welches durch Ansagen und Bilder zusätzlich an Interesse gewann. Bis auf die sinfonische Rockouvertüre „Stockholm Waterfestival“ war es ein völlig neues Repertoire, das der Dirigent innerhalb weniger Monate mit seinem Orchester einstudiert hatte. Blüss dirigierte mit ruhiger Hand, Musik mal schnell mal melancholisch. „Blue Hole“ und „Pirates of the Caribbean“ – mit Gesang – sind Impressionen für Blasorchester und Filmmusik auf hohem Niveau, mit hohem Schwierigkeitsgrad.