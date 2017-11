Rheinfelden Nach Unfall das Weite gesucht

Rheinfelden. Ein 47-jähriger Autofahrer hatte am Samstag gegen 13 Uhr seinen Wagen auf einem Parkplatz in der Cesar-Stünzi-Straße in Rheinfelden geparkt. Als er zurückkam, bemerkte er auf der Fahrerseite seines Alpha Romeo einen Blechschaden. An seiner Windschutzscheibe hing lediglich ein Zettel mit einer Telefonnummer einer 32-jährigen Autofahrerin aus der Schweiz. Gegen die 32-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet, wie das Polizeipräsidium Freiburg gestern mitteilte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei einem Unfall, bei dem ein Beteiligter nicht anwesend ist, eine angemessene Zeit an der Unfallstelle gewartet werden muss. Alternativ kann auch die örtliche Polizeidienststelle informiert werden. Sollte man seiner Wartepflicht nicht nachkommen, so werden Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet, was mit einer empfindliche Geldstrafe oder auch bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder auch dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 / 7404-0 in Verbindung zu setzen, wie es in der Mitteilung von gestern abschließend heißt.