Rheinfelden (mv). Nach dem Narrenbaumstellen in Nollingen, am Samstag pünktlich um 16.11 Uhr, hatten die Narren den Rheinfelder Stadtteil fest im Griff und ließen diesen bis in die frühen Sonntagmorgenstunden auch nicht mehr los. Auslöser für den „Besucheransturm auf Nollingen“ war bereits am frühen Nachmittag das Narrendorf an der Hebelhalle, das die Menschen in Scharen anlockte, um sich dort für den abendlichen Nachtumzug einzustimmen.