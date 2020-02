Rheinfelden Narren schwelgen in Superlativen

Aus der Bütt

Bis zur Unkenntlichkeit als Festdame geschminkt brachte Charly Forster den Vergleich: „Wir Karsauer sind glüchlicherweise nicht in der benachbarten Schweiz, denn dort wird man als laufende Blumenvase bezeichnet. Apropos Klimawandel, daran sind die Alten schuld. Die sagten immer: Eß den Teller leer, dann gibt es schönes Wetter. Ja und jetzt: Die Kinder werden immer dicker und die Erde wärmer.“ Auch „S’Zündhölzli“ alias Uwe Wenk griff über den Rhein: „Während wir in Karsau 750 Jahre feiern, tut im benachbarten Rheinfelden der Rheinsteg abschwirren. Und um Schloss Beuggen wird es nicht still: D´Moschtbirekönigin darf im Schloss keine Bilder mehr machen, da fragt man sich, ist der Schlossherr noch ganz gebacken“. Zur OB-Wahl formulierte es Wenk so: „Wir wünschen Klaus Eberhardt bei der Wahl viel Glück und hoffen es kommt was zurück von dem Glück“.

Tanz und Musik

Für die närrischen Klänge sorgte die Moschtbiremusik, Schunkelrunden samt Karnevals-Tusch lag in den Händen des Duos Zeitlos mit Ralf & Conny. Lieblingsthema Tanz zog sich durch den Abend: Da waren unter anderem die ganz jungen Mädchen der Minigarde, die lustig und ungeniert auf der Bühne tanzten und so das Publikum bezauberten, gefolgt von der Junggarde, die in ihren schicken weiß/blauen Kostüm eine Augenweide boten.

Das charmante Karsauer Aushängeschild Tanzgarde glänzte mit perfekter Choreographie. Schade nur, dass die Tanztruppe aus lediglich vier Teenagern besteht. Ein guter Erfolg war die Kombination Sketch und Tanz der Füürgeister, eine atemberaubende Show, bei der auch Schwarzlicht zum Einsatz kam. Schwingende Petticoats, lange Haare, Rock’n’Roll, ein Motiv, dem sich die Bettlerkuchihexen gekonnt verschrieben haben.