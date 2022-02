Rheinfelden Narrenbaum mit Doppelspitze

Wenig erfreut zeigten sich die Vertreter des Gemeindevollzugsdienstes. Denn trotz Birlins Lautsprecherdurchsage, dass im Innenraum wegen der engen Verhältnisse Masken zu tragen seien, hielten sich viele Besucher, darunter auch Mitglieder der Zunftleitung, nicht an die Auflagen.

Nach Gesprächen mit dem Ozume und dem Ordnungsdienst und manchem freundlichen Hinweis folgten die meisten Besucher der Anordnung. Doch auch außerhalb der Absperrung war es eine angesichts der Corona-Maßnahmen ungewohnt volle Veranstaltung. Vor allem in Richtung der Häuserfront am Oberrheinplatz konnten die geforderten Abstände nicht eingehalten werden. Im Gegensatz zur kurzen Veranstaltung in Grenzach in der Vorwoche hielt sich durch das anschließende Platzkonzert der Guggenmusiken noch eine größere Menschenansammlung bei bestem Wetter längere Zeit auf dem Platz auf.

Bereits in der kommenden Woche wird die fünfte Jahreszeit wieder beendet. „Wir haben den Latschari ja nun wieder geweckt, also wird er am Fasnachtsdienstag wieder verbrannt“, kündigte Oberzunftmeister Birlin an.