Rheinfelden: Neubauten für die Flüchtlinge

Beim Richtfest sagte Landrätin Marion Dammann, dass die neue Gemeinschaftsunterkunft (GU) auch deshalb gebaut werden konnte, weil in Rheinfelden unter allen Verantwortlichen für die Unterbringung von Menschen auch die Stimme der Solidarität laut hörbar gewesen sei. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt betonte, dass die moderne Bauweise der bisher aufgerichteten Häuser auch ein wichtiges Zeichen für die Willkommenskultur in Rheinfelden darstelle.

In ihrer Ansprache vor Mitgliedern des Kreistags sowie Mitarbeitern des Landratsamts und des Regierungspräsidiums verwies die Landrätin darauf, dass man sich in Rheinfelden bereits seit den 1980er Jahren mit der Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigte. Sowohl die Stadt und der Gemeinderat als auch die Bürgerschaft hätten die Ansiedlung von Menschen aus fremden Ländern stets mitgetragen und damit einen wertvollen Beitrag zum Gelingen geleistet, sagte Dammann. Es sei an der Zeit, dass die Bestandsgebäude, in denen während des Zweitens Weltkriegs auch Zwangsarbeiter untergebracht waren, einer neuen, modernen Gemeinschaftsunterkunft weichen. Gleichwohl hätten die alten Gebäude eine lange Geschichte und seien heute ein Symbol für Humanität.